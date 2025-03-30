Олег Мельниченко принял участие в мероприятии, посвященном 125-летию подготовки в России интендантских кадров Общество

Санкт-Петербург, 30 марта 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 125-летию подготовки в России интендантских кадров, которое состоялось в Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева в Санкт-Петербурге в минувшую субботу, 29 марта.

Фото: Pnzreg.ru

«Все великие полководцы считали снабжение армии важной частью «науки побеждать». 125 лет назад в России началась подготовка интендантских кадров. Поздравил с этим значимым для страны событием коллектив Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, филиал которой действует в нашем регионе. Это Пензенский артиллерийский инженерный институт», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что пензенскому артинституту в этом году исполняется 82 года.

«Здесь подготовлено свыше 20 тыс. специалистов для всех видов Вооруженных сил и родов войск. Выпускники и сотрудники ПАИИ задействованы в СВО. Многие удостоены боевых наград», — подчеркнул губернатор.

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона добавил, что Военная академия МТО поддерживает высокий уровень подготовки военных специалистов в Пензе и постоянно помогает проводить мероприятия по военно-патриотическому воспитанию.

«На базе пензенского филиала мы ежегодно организуем сборы ПФО «Гвардеец». В каждом выпуске есть ребята, которые выбирают для себя военную стезю. Пожелал коллективу вуза и дальше успешно выполнять государственные задачи по подготовке защитников Родины», — написал Олег Мельниченко.