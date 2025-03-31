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В Пензенской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Мототранспорт»

11:46 | 31.03.2025 | Общество

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Пенза, 31 марта 2025. PenzaNews. Оперативно-профилактическое мероприятие «Мототранспорт» пройдет на дорогах Пензенской области во вторник, 1 апреля.

В Пензенской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Мототранспорт». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«1 апреля 2025 года на территории региона пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Мототранспорт», направленное на выявление нарушений правил дорожного движения среди мотоциклистов. Особое внимание инспекторов дорожно-патрульной службы будет направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

В нем отмечается, что среди самых распространенных нарушений ПДД водителями мототранспорта — превышение скорости, нарушение правил проезда перекрестков и маневрирования, а также выезд на встречную полосу.

«Госавтоинспекция призывает водителей мототранспорта соблюдать правила дорожного движения и не забывать об использовании мотоэкипировки», — добавляется в тексте.


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