Замглавы администрации Башмаковского района оштрафован за ненадлежащее рассмотрение обращения местного жителя Общество

Пенза, 31 марта 2025. PenzaNews. Заместитель главы администрации Башмаковского района Пензенской области оштрафован на 5 тыс. рублей за ненадлежащее рассмотрение обращения местного жителя.

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«Прокуратура Башмаковского района Пензенской области по жалобе жителя районного центра провела проверку исполнения органом местного самоуправления законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Установлено, что в декабре 2024 года в администрацию Башмаковского района поступило обращение местного жителя по вопросам установления и взимания платы по договору найма специализированного жилого помещения, предоставленного детям-сиротам. На указанное обращение орган местного самоуправления направил заявителю ответ, который в нарушение требований закона был дан не по существу всех поставленных гражданином вопросов», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что по возбужденному прокурором района делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан», заместитель главы администрации Башмаковского района постановлением мирового судьи оштрафован на 5 тыс. рублей.

«С целью устранения нарушений закона прокурор внес руководителю органа местного самоуправления представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, заявителю направлен дополнительный ответ по всем доводам обращения, виновное должностное лицо также привлечено к дисциплинарной ответственности», — сказано в тексте.