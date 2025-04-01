Олег Мельниченко возложил венок к монументу Победы в Минске Общество

Минск, 1 апреля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко возложил венок к монументу Победы в Минске.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в церемонии приняли участие все члены делегации региона, которая находится в Белоруссии с рабочим визитом, а также бойцы отряда содействия полиции «Тигр».

«Продолжаем рабочую программу в Минске. Отдали дань уважения участникам Великой Отечественной войны, отстоявшим нашу общую Родину от фашистской нечисти. Чтить память — наш долг», — прокомментировал Олег Мельниченко.

Монумент Победы в Минске — монумент-обелиск в честь Победы в Великой Отечественной войне и в память о погибших воинах, партизанах и подпольщиках.

Монумент является одним из символов столицы Белоруссии, а также местом проведения различных памятных мероприятий.

Открыт 4 июля 1954 года — к десятилетию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.