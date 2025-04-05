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В Пензенской области восемь маршрутов переведены на регулируемый тариф

12:23 | 05.04.2025 | Общество

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Пенза, 5 апреля 2025. PenzaNews. Восемь пригородных и междугородних маршрутов в Пензенской области переведены на регулируемый тариф с начала апреля.

В Пензенской области восемь маршрутов переведены на регулируемый тариф. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как уточняется в сообщении, размещенном на сайте министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона, это маршруты №101 «Заречный (Мебельная компания «Лером») — Пенза (вокзал Пенза-I)», №103 «Заречный (МК «Лером») — ГПЗ-24 — Пенза (Пенза-I)», №159 «Пенза (Пенза-I) — Лопуховка», №430 «Пенза (Пенза I) — Саловка», №431 «Пенза (Пенза I) — железнодорожная станция Леонидовка», №529 «Пенза — Лунино — Исса», №530 «Пенза — Исса», №603 «Пенза — Малая Сердоба».

«Перевод на государственное регулирование позволил обеспечить бесперебойную работу социально значимых маршрутов, от обслуживания которых перевозчики ранее отказались», — подчеркивается в тексте.

В нем указано, что с 1 апреля восстановлена работа маршрута №603, количество ежедневно выполняемых рейсов увеличено с одного до двух; стабильно обслуживается маршрут №530, на котором ранее была прекращена перевозка пассажиров по причине убыточности.

«Перевод маршрута №159 «Пенза (Пенза-I) — Лопуховка» на работу по государственному контракту позволил обеспечить перевозки пассажиров с использованием транспортного средства большого класса. Ранее маршрут обслуживался автобусом среднего класса, что вызывало многочисленные нарекания со стороны пассажиров», — добавляется в сообщении.

В тексте также отмечается, что на маршруте №430 удалось увеличить количество выполняемых рейсов с 5 до 10 и продлить время работы до 20.00.


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