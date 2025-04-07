Пензенская делегация возложила цветы к монументу «Мужество» в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» Общество

Пенза, 7 апреля 2025. PenzaNews. Делегация Пензенской области во главе с губернатором Олегом Мельниченко возложила цветы к монументу «Мужество» в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой».

Фото: Pnzreg.ru

В торжественной церемонии также приняли участие кадеты и представители молодежных объединений: отряда содействия полиции «Тигр», региональных отделений «Юнармии», Поискового движения России, «Движения первых», Российских студенческих отрядов.

Для Пензенской области мемориал имеет особое значение. 22 июня 1941 года уроженец пензенской земли Андрей Кижеватов, являясь начальником девятой погранзаставы, располагавшейся в Брестской крепости, одним из первых встал на защиту белорусской земли от фашистов. 29 июня он погиб, прикрывая боевых товарищей, пытавшихся вырваться из кольца врагов и подорвать понтонный мост через реку Буг, наведенный противником близ крепости.

Указом президиума Верховного совета СССР от 6 мая 1965 года за выполнение боевых заданий командования на фронтах борьбы с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны и проявленные при этом отвагу и героизм лейтенанту Андрею Кижеватову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

После возложения цветов пензенская делегация осмотрела экспозицию мемориального комплекса.

«Здесь свято хранят память о солдатах и офицерах, первыми вставших на пути врага в самом начале Великой Отечественной войны. Очень важно, чтобы наша молодежь помнила о страшной цене, которую пришлось заплатить их дедам и прадедам за мир и свободу новых поколений», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.