Олег Мельниченко и Петр Пархомчик почтили память Героя Советского Союза Андрея Кижеватова Общество

Пенза, 7 апреля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и председатель Брестского областного исполнительного комитета Петр Пархомчик возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза Андрею Кижеватову и посетили музей Брестской Краснознаменной пограничной группы.

Фото: Pnzreg.ru

Завершая визит в Беларусь, не мог не посетить знаковое место — 11-ю пограничную заставу «Брест», которая носит имя нашего земляка, Героя Советского Союза, лейтенанта Андрея Митрофановича Кижеватова. Белорусские пограничники несут здесь службу по охране государственной границы, свято храня память о защитниках Брестской крепости. Вместе с председателем Брестского облисполкома Петром Александровичем Пархомчиком возложили цветы к памятнику Андрею Кижеватову и посетили музей Брестской Краснознаменной пограничной группы», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в понедельник, 7 апреля.

«Общий долг народов России и Беларуси — чтить память о тех, кто стоял на защите Отечества», — подчеркнул он.

Кижеватов Андрей Митрофанович родился 18 августа 1907 года в крестьянской семье в селе Селикса Пензенского уезда Пензенской области (ныне — село Кижеватово Бессоновского района Пензенской области).

Служил в Красной армии с 1929 года. Окончив школу младшего начсостава 7-го отдельного артиллерийского дивизиона, в 1930 году стал командиром орудия в отдельном конном дивизионе Белорусского пограничного округа.

С ноября 1932 года проходил службу на Куковицкой заставе Тимковичского погранотряда, дослужившись к маю 1938 года до должности помощника начальника пограничной заставы.

В 1939 году присвоено первое офицерское звание – младший лейтенант. В сентябре того же года назначен исполняющим обязанности начальника пограничной заставы в Бресте.

17 июля 1940 года назначен начальником 9-й погранзаставы 17-го Брестского погранотряда, располагавшейся в Брестской крепости. 25 февраля 1941 года присвоено звание лейтенанта.

С первых минут Великой Отечественной войны Андрей Кижеватов возглавил оборону своей заставы, здание которой было разрушено залпами вражеских орудий. 22 июня 1941 года защитники Брестской крепости отбили шесть атак, дважды сами переходили в контратаку. Командир был ранен, но продолжал руководить обороной.

В ночь на 23 июня Андрей Кижеватов под прикрытием небольшого заслона, оставленного на руинах заставы, перевел своих бойцов в подвальное помещение казарм 333-го стрелкового полка. С этой ночи лейтенант Андрей Кижеватов вместе с командирами полка — старшим лейтенантом Потаповым и лейтенантом Саниным — возглавил оборону западного сектора Центрального острова Брестской крепости — казарм полка и Тереспольских ворот.

Защитники крепости видели израненного в боях Андрея Кижеватова то за станковым пулеметом у окна амбразуры, то в первых рядах атакующих, а в минуты затишья — среди раненых, женщин и детей, укрывшихся в подвалах крепости. Семья лейтенанта была здесь же, а дочь Нюра — в числе защитников крепости. Здание, которое защищали он и его боевые друзья, фашисты взорвали, но сопротивление продолжалось. 29 июня уходила в прорыв очередная группа. Тяжелораненый Андрей Кижеватов с группой бойцов остался в прикрытии.

Погиб Андрей Кижеватов 29 июня 1941 года.

Постановлением Совета министров СССР от 30 мая 1958 года имя Андрея Кижеватова присвоено одной из застав Краснознаменного пограничного отряда имени Ф.Э. Дзержинского.

Указом президиума Верховного совета СССР от 6 мая 1965 года за выполнение боевых заданий командования на фронтах борьбы с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны и проявленные при этом отвагу и героизм Андрею Кижеватову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1967 году улица Трудовая в Бресте переименована в улицу Кижеватова. В Кобрине также есть улица с его именем. Кроме того, имя лейтенанта высечено на гранитной плите мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

В 1963 году село Селикса Пензенской области было переименовано в село Кижеватово. На доме Героя Советского Союза размещена мемориальная доска, в школе установлен бюст земляка, открыт мемориальный музей.

В 1985 году Андрей Кижеватов посмертно удостоен звания «Почетный гражданин города Бреста».