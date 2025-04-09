17:48:28 Среда, 9 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

УФНС России по Пензенской области предупредило жителей региона о новой схеме мошенничества

14:15 | 09.04.2025 | Общество

Печать

Пенза, 9 апреля 2025. PenzaNews. Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области предупредило жителей региона о новой схеме мошенничества.

УФНС России по Пензенской области предупредило жителей региона о новой схеме мошенничества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Под предлогом подтверждения или уточнения записи на прием в обособленные подразделения [УФНС России по Пензенской области] злоумышленники, представляясь сотрудниками службы, пытаются получить доступ к паспортным данным граждан и другим конфиденциальным сведениям (ИНН, СНИЛС). УФНС России по Пензенской области обращает внимание, что специалисты налоговых органов не запрашивают персональные данные, не осуществляют запись на прием в налоговый орган по телефону, не запрашивают коды и не просят перейти по ссылкам, ведущим на сторонние сайты», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем напоминается, налогоплательщик записывается на прием в налоговый орган самостоятельно, используя электронный сервис ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию»: для записи достаточно ввести фамилию, имя и электронную почту, выбрать обособленное подразделение, услугу и удобное время для посещения, далее на указанный адрес электронной почты придет уведомление о подтверждении записи.

«Также сообщаем, что в последнее время участились случаи мошеннических звонков, в которых неизвестные лица убеждают налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», сдать декларацию. УФНС России по Пензенской области напоминает самозанятым налогоплательщикам, что учет доходов ведется автоматически в мобильном приложении, декларацию представлять не нужно», — сказано в тексте.


Читайте также
В пензенском музее одной картины 9 апреля состоится презентация проекта «Солдат вечности» Начат ремонт дороги вблизи монумента воинской и трудовой славы пензенцев
Молодые ученые из Пензенской области могут выиграть грант от МТС и Российской академии наук В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в торговом центре
В Пензенской области за неделю произошло более 170 пожаров Полицейские задержали жителя Пензенского района, похитившего из супермаркета товары на сумму около 50 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама