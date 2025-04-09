УФНС России по Пензенской области предупредило жителей региона о новой схеме мошенничества Общество

Пенза, 9 апреля 2025. PenzaNews. Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области предупредило жителей региона о новой схеме мошенничества.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Под предлогом подтверждения или уточнения записи на прием в обособленные подразделения [УФНС России по Пензенской области] злоумышленники, представляясь сотрудниками службы, пытаются получить доступ к паспортным данным граждан и другим конфиденциальным сведениям (ИНН, СНИЛС). УФНС России по Пензенской области обращает внимание, что специалисты налоговых органов не запрашивают персональные данные, не осуществляют запись на прием в налоговый орган по телефону, не запрашивают коды и не просят перейти по ссылкам, ведущим на сторонние сайты», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем напоминается, налогоплательщик записывается на прием в налоговый орган самостоятельно, используя электронный сервис ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию»: для записи достаточно ввести фамилию, имя и электронную почту, выбрать обособленное подразделение, услугу и удобное время для посещения, далее на указанный адрес электронной почты придет уведомление о подтверждении записи.

«Также сообщаем, что в последнее время участились случаи мошеннических звонков, в которых неизвестные лица убеждают налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», сдать декларацию. УФНС России по Пензенской области напоминает самозанятым налогоплательщикам, что учет доходов ведется автоматически в мобильном приложении, декларацию представлять не нужно», — сказано в тексте.