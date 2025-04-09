«Паровоз Победы» сделает остановку в Пензе 4 мая Общество

Пенза, 9 апреля 2025. PenzaNews. Ретросостав с военной техникой, сформированный на Куйбышевской железной дороге в рамках проекта «Паровоз Победы», сделает остановку на вокзале «Пенза-I» в воскресенье, 4 мая.

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Как уточняется в сообщении, распространенном пресс-службой КбшЖД, поезд пробудет в Пензе с 10.00 до 13.00, количество платформ с военной техникой в его составе в этом году увеличено до девяти.

«На них будут размещены уникальные экспонаты. В их числе — автомобиль-амфибия, поставленный Советскому Союзу в рамках ленд-лиза. Эта машина принимала участие в реальных боевых действиях и сохранилась всего в нескольких экземплярах», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что ретросостав поведет действующий паровоз «Лебедянка», оформленный в стилистике победного мая 1945 года.

«В составе эшелона будут следовать пассажирские вагоны «Бессмертного полка». Паровозная бригада будет одета в форму времен Великой Отечественной войны», — указано в тексте.

В сообщении поясняется, что все желающие смогут сфотографироваться с военными экспонатами, подняться в кабину паровоза, будет организована раздача георгиевских ленточек, запланирована работа полевой кухни, пройдет выставка раритетного стрелкового оружия, а также впервые в программу мероприятия включен лазертаг для детей.

«Праздничное настроение гостям подарят творческие коллективы, которые исполнят всеми любимые вокальные и танцевальные композиции», — сказано в пресс-релизе.

Из него следует, что в период с 28 апреля по 5 мая ретросостав проедет почти 3 тыс. км и сделает остановку на восьми крупнейших станциях магистрали.