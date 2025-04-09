17:48:37 Среда, 9 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Паровоз Победы» сделает остановку в Пензе 4 мая

15:01 | 09.04.2025 | Общество

Печать

Пенза, 9 апреля 2025. PenzaNews. Ретросостав с военной техникой, сформированный на Куйбышевской железной дороге в рамках проекта «Паровоз Победы», сделает остановку на вокзале «Пенза-I» в воскресенье, 4 мая.

«Паровоз Победы» сделает остановку в Пензе 4 мая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как уточняется в сообщении, распространенном пресс-службой КбшЖД, поезд пробудет в Пензе с 10.00 до 13.00, количество платформ с военной техникой в его составе в этом году увеличено до девяти.

«На них будут размещены уникальные экспонаты. В их числе — автомобиль-амфибия, поставленный Советскому Союзу в рамках ленд-лиза. Эта машина принимала участие в реальных боевых действиях и сохранилась всего в нескольких экземплярах», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что ретросостав поведет действующий паровоз «Лебедянка», оформленный в стилистике победного мая 1945 года.

«В составе эшелона будут следовать пассажирские вагоны «Бессмертного полка». Паровозная бригада будет одета в форму времен Великой Отечественной войны», — указано в тексте.

В сообщении поясняется, что все желающие смогут сфотографироваться с военными экспонатами, подняться в кабину паровоза, будет организована раздача георгиевских ленточек, запланирована работа полевой кухни, пройдет выставка раритетного стрелкового оружия, а также впервые в программу мероприятия включен лазертаг для детей.

«Праздничное настроение гостям подарят творческие коллективы, которые исполнят всеми любимые вокальные и танцевальные композиции», — сказано в пресс-релизе.

Из него следует, что в период с 28 апреля по 5 мая ретросостав проедет почти 3 тыс. км и сделает остановку на восьми крупнейших станциях магистрали.


Читайте также
В пензенском музее одной картины 9 апреля состоится презентация проекта «Солдат вечности» Начат ремонт дороги вблизи монумента воинской и трудовой славы пензенцев
Молодые ученые из Пензенской области могут выиграть грант от МТС и Российской академии наук В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в торговом центре
В Пензенской области за неделю произошло более 170 пожаров Полицейские задержали жителя Пензенского района, похитившего из супермаркета товары на сумму около 50 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама