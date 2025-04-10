Суд в Пензе по иску прокуратуры обязал ТСЖ «Ягодное» заключить договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования МКД Общество

Пенза, 10 апреля 2025. PenzaNews. Суд в Пензе по иску прокуратуры обязал ТСЖ «Ягодное» заключить договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования многоквартирного дома. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

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«Прокуратура Железнодорожного района города Пензы провела проверку исполнения законодательства при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Установлено, что вопреки действующему законодательству ТСЖ «Ягодное» не заключило со специализированной организацией договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования многоквартирного дома №9 по улице Ягодной города Пензы. В целях устранения нарушений закона прокурор внес председателю правления ТСЖ «Ягодное» представление. Однако нарушения устранены не были. [...] Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о возложении на ТСЖ обязанности заключить со специализированной организацией договор. [...] Судом заявленные надзорным ведомством требования удовлетворены», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что решение суда исполнено, договор заключен, права жителей многоквартирного дома восстановлены.