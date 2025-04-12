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Олег Мельниченко поздравил пензенцев с Днем космонавтики

09:20 | 12.04.2025 | Общество

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Пенза, 12 апреля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем космонавтики.

Олег Мельниченко поздравил пензенцев с Днем космонавтики. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В этот день, 12 апреля 1961 года, гражданин Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин на корабле-спутнике «Восток» стартовал с космодрома Байконур, провел в космосе 108 минут и благополучно вернулся на Землю. Он стал первым в мире человеком, побывавшим в космосе, героем планетарного масштаба. Со времени первого полета Гагарина на земной орбите побывали 138 советских и российских граждан. В списке космонавтов есть и наши земляки», — отметил глава региона.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что пензенские предприятия и научно-исследовательские институты вносят значимый вклад в подготовку полетов.

«От первых спутников до современных ракетных комплексов — повсюду использовалась и используется электроника пензенского производства. Инженеры и рабочие в нашем регионе сегодня продолжают работать над развитием космической отрасли», — констатировал он.

«Мы гордимся нашими космонавтами, достижениями в освоении космоса, нашей великой державой, которая открыла человечеству путь к звездам!» — подчеркнул Олег Мельниченко.


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