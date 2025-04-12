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Денис Соболев поздравил жителей Пензы с Днем космонавтики

10:04 | 12.04.2025 | Общество

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Пенза, 12 апреля 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил жителей областного центра с Днем космонавтики.

Денис Соболев поздравил жителей Пензы с Днем космонавтики

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Наша страна по праву считается пионером и лидером в освоении космического пространства, и каждый россиянин испытывает чувство гордости за свою страну и ее героев, восхищаясь славной историей родного Отечества. Приятно осознавать, что среди покорителей галактики есть и наши земляки, а на пензенских предприятиях производится оборудование, которое широко используется в российских космических аппаратах. И я убежден, что мы продолжим укреплять и наращивать успехи наших предшественников, уверенно двигаясь вперед», — отметил он.

«От души желаю всем пензенцам и особенно тем, кто причастен к этому славному празднику, счастья, здоровья, добра, неиссякаемой энергии и ярких свершений во благо развития Сурского края и России!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба гордумы.


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