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Олег Мельниченко поздравил военнослужащих и ветеранов войск противовоздушной обороны с праздником

09:21 | 13.04.2025 | Общество

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Пенза, 13 апреля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил военнослужащих и ветеранов войск противовоздушной обороны России с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил военнослужащих и ветеранов войск противовоздушной обороны с праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На силы ПВО возложена важнейшая миссия: контролировать воздушное пространство страны. В наши дни военнослужащие ПВО несут круглосуточную боевую вахту. Вы обеспечиваете безопасность войск, стратегических объектов, своих боевых товарищей и мирных граждан. От вашего ратного труда зависят жизни миллионов людей», — отметил глава региона.

Он поблагодарил военнослужащих противовоздушной обороны за успешное выполнение поставленных задач на территории Пензенской области и за пределами региона.

«Выражаю искреннюю признательность ветеранам за славные традиции, которые вы передаете новому поколению защитников Родины, и за вклад в патриотическое воспитание молодежи. Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов, мирного неба над головой!» — подчеркнул Олег Мельниченко.


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