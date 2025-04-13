Олег Мельниченко поздравил военнослужащих и ветеранов войск противовоздушной обороны с праздником Общество

Пенза, 13 апреля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил военнослужащих и ветеранов войск противовоздушной обороны России с профессиональным праздником.

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«На силы ПВО возложена важнейшая миссия: контролировать воздушное пространство страны. В наши дни военнослужащие ПВО несут круглосуточную боевую вахту. Вы обеспечиваете безопасность войск, стратегических объектов, своих боевых товарищей и мирных граждан. От вашего ратного труда зависят жизни миллионов людей», — отметил глава региона.

Он поблагодарил военнослужащих противовоздушной обороны за успешное выполнение поставленных задач на территории Пензенской области и за пределами региона.

«Выражаю искреннюю признательность ветеранам за славные традиции, которые вы передаете новому поколению защитников Родины, и за вклад в патриотическое воспитание молодежи. Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов, мирного неба над головой!» — подчеркнул Олег Мельниченко.