Олег Мельниченко вручил медали «За содействие специальной военной операции» супругам Лебедевым Общество

Пенза, 15 апреля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вручил медали «За содействие специальной военной операции» супругам Лебедевым из Неверкинского района.

Фото: Pnzreg.ru

«Познакомился [...] с прекрасной семьей Лебедевых из Неверкинского района, которая по праву может быть примером для многих поколений наших земляков. Виталий Николаевич и Нина Феофановна — настоящие труженики, которые всю жизнь работали в родном селе, заботились о доме и семье. Воспитали троих детей. Все трое сыновей выбрали путь служения Родине. Это кадровые военные (два — полковники, один — подполковник), имеющие боевой опыт и государственные награды. Двое принимают участие в СВО. У каждого есть семья, где воспитываются дети. Это результат высокой нравственной ответственности, заложенной родителями. За достойное воспитание сыновей наградил Виталия Николаевича и Нину Феофановну медалями «За содействие специальной военной операции», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 14 апреля.

«Пожелал супругам в добром здравии отметить золотую свадьбу, а их детям — продолжать достойно служить Отечеству», — добавил Олег Мельниченко.