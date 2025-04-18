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Понтонная сцена на воде впервые появится в Пензе ко Дню Победы

10:00 | 18.04.2025 | Общество

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Пенза, 18 апреля 2025. PenzaNews. Понтонная сцена впервые будет размещена в Пензе на реке Суре ко Дню Победы. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

Понтонная сцена на воде впервые появится в Пензе ко Дню Победы

Фото: T.me/denisov_ov

«У «Ростка» с представителем подрядной организации обсудили детали установки будущей сцены на воде. Набережная реки Суры станет одной из центральных площадок празднования 80-летия Великой Победы. Проект интересный, реализуем его в Пензе впервые. Сначала на водной глади собирается понтонная основа, на ней — сцена 20 на 14 метров», — написал он в своем Telegram-канале в минувший четверг, 17 апреля.

Олег Денисов добавил, что на помосте будут размещены три светодиодных экрана и звукоусиливающая аппаратура.

«Постарались учесть все нюансы — глубину Суры на этом участке, обустройство купола от непогоды. Для надежности закрепим объект на якорях», — отметил глава Пензы.

По его словам, 9 мая праздничный салют будет организован у «Ростка», в Арбеково, Терновке и на Западной поляне.

«Пусть яркий финал праздника поможет каждому почувствовать гордость за мужество и героизм наших соотечественников, за великую Россию», — подчеркнул Олег Денисов.


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