Участник СВО из Кузнецкого района, не выходивший на связь с близкими с июля 2024 года, объявлен умершим Общество

Пенза, 18 апреля 2025. PenzaNews. Суд в Кузнецком районе Пензенской области удовлетворил иск прокурора и объявил умершим участника специальной военной операции, не выходившего на связь с близкими с июля 2024 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«Прокуратура Кузнецкого района провела проверку по обращению местной жительницы в интересах ее несовершеннолетнего ребенка. Установлено, что бывший супруг женщины с 14 мая 2024 года проходил военную службу по контракту в зоне проведения специальной военной операции. Со 2 июля 2024 года сведений о нем не поступало, на связь он не выходил. В августе прошлого года женщине сообщили, что военнослужащий числится пропавшим без вести при выполнении задач в Харьковской области. У мужчины и заявительницы имеется 10-летний ребенок», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в целях защиты социальных прав несовершеннолетнего — для последующего получения мер господдержки — прокуратура направила в Кузнецкий районный суд исковое заявление об объявлении отца мальчика умершим.

«Суд удовлетворил заявленные надзорным ведомством требования и принял соответствующее решение», — добавляется в тексте.