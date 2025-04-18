16:25:25 Пятница, 18 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Участник СВО из Кузнецкого района, не выходивший на связь с близкими с июля 2024 года, объявлен умершим

11:15 | 18.04.2025 | Общество

Печать

Пенза, 18 апреля 2025. PenzaNews. Суд в Кузнецком районе Пензенской области удовлетворил иск прокурора и объявил умершим участника специальной военной операции, не выходившего на связь с близкими с июля 2024 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Участник СВО из Кузнецкого района, не выходивший на связь с близкими с июля 2024 года, объявлен умершим. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура Кузнецкого района провела проверку по обращению местной жительницы в интересах ее несовершеннолетнего ребенка. Установлено, что бывший супруг женщины с 14 мая 2024 года проходил военную службу по контракту в зоне проведения специальной военной операции. Со 2 июля 2024 года сведений о нем не поступало, на связь он не выходил. В августе прошлого года женщине сообщили, что военнослужащий числится пропавшим без вести при выполнении задач в Харьковской области. У мужчины и заявительницы имеется 10-летний ребенок», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в целях защиты социальных прав несовершеннолетнего — для последующего получения мер господдержки — прокуратура направила в Кузнецкий районный суд исковое заявление об объявлении отца мальчика умершим.

«Суд удовлетворил заявленные надзорным ведомством требования и принял соответствующее решение», — добавляется в тексте.


Читайте также
В Пензенской области ликвидированы лесные пожары на площади 1,5 га Ветеран Великой Отечественной войны Федор Степанов умер на 101-м году жизни
«Пензаэнерго» за I квартал 2025 года исполнило более 600 договоров по технологическому присоединению к электрическим сетям Под Пензой ликвидировано два лесных пожара
В Пензенской области экс-менеджеру по продажам назначен условный срок за присвоение более 250 тыс. рублей В ДТП под Пензой пострадали пять человек, в том числе два ребенка
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама