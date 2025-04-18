Ветеран Великой Отечественной войны Федор Степанов умер на 101-м году жизни Общество

Пенза, 18 апреля 2025. PenzaNews. Ветеран Великой Отечественной войны полковник в отставке Федор Степанов умер на 101-м году жизни в пятницу, 18 апреля.

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Соболезнования родным и близким покойного выразили губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, спикер Законодательного собрания Вадим Супиков, члены облправительства, депутаты регионального парламента, председатель пензенской гордумы Денис Соболев и глава города Олег Денисов.

«Светлая память о ветеране Великой Отечественной войны навечно останется в наших сердцах», — говорится в некрологе, размещенном на сайте регионального правительства.

В нем уточняется, что прощание с Федором Степановым пройдет в центре культурного развития «Дом офицеров» в понедельник, 21 апреля, в 11.00.

Степанов Федор Павлович родился в деревне Моисеево Маревского района Новгородской области 12 декабря 1924 года.

После окончания восьмилетней школы поступил в ленинградский техникум точной механики и оптики.

В первый день войны пришел в военкомат, но на фронт его не взяли как не достигшего призывного возраста.

Вместе с однокурсниками возводил оборонительные сооружения в Ленинграде. В 1941-1942 годах перенес все лишения блокадного города.

В 1942 году техникум был эвакуирован под Новосибирск. Пройдя месячный курс восстановления после истощения, Федор Степанов начал готовиться к учебным сборам, а когда ему исполнилось 18 лет, ушел на фронт добровольцем.

Служил рядовым, затем сержантом мотострелковых войск. Участвовал в оборонительных боях в Новгородской области, в Калининской (ныне Тверской) области, на Смоленском направлении, в Белоруссии.

Участвовал в прорыве блокады Ленинграда.

В 1943 году был тяжело ранен под Смоленском.

После войны окончил Военно-инженерную академию имени Куйбышева в Москве.

В 1946-1975 годах служил в инженерных войсках. В 1946 году участвовал в сплошном разминировании местности. Был командиром инженерно-саперного батальона в Куйбышеве (ныне — Самара), затем в Пензе. Участвовал в строительстве ряда дорог, мостов и транспортных развязок в Пензенской области. Преподавал в пензенском артиллерийском училище.

В 1975-1995 годах преподаватель военной кафедры Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.

С 1995 года был активным участником ветеранского движения. Работал председателем комиссии областного совета ветеранов по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Награжден орденами Отечественной войны и Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги», медалью «За победу над Германией».

В 2019 году награжден почетным знаком губернатора «Во славу земли Пензенской».

Воспитал двоих детей, четырех внуков и трех правнуков.