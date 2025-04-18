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Олег Мельниченко посетил социально значимые объекты Белгородской области

14:17 | 18.04.2025 | Общество

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Белгород, 18 апреля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочего визита в Белгородскую область посетил социально значимые объекты региона.

Олег Мельниченко посетил социально значимые объекты Белгородской области

Фото: Pnzreg.ru

Об итогах поездки он рассказал в своем Telegram-канале.

«Вместе с моим другом, нашим земляком, губернатором Белгородской области Вячеславом Владимировичем Гладковым осмотрел социально значимые объекты региона, который я посетил в рамках рабочей поездки. В Белгородской области активно ведется благоустройство», — написал Олег Мельниченко.

По его словам, Вячеслав Гладков уверен, что нужно продолжать менять окружающее пространство к лучшему, несмотря на неспокойную обстановку.

«Осмотрели парк «Берега» на центральном пляже реки Северский Донец. Работы здесь стартовали в 2023 году, левый берег практически завершен, начаты работы на правом. Проведены коммуникации, идет строительство набережной, запланировано обустройство парка скульптур», — сообщил Олег Мельниченко.

Он добавил, что посетил белгородскую школу ДОСААФ, где действуют пункт отбора на военную службу по контракту, тир и центр военно-спортивной подготовки «Воин».

«Также побывали на стройплощадке школы «Большая медведица» в поселке Северный. Объект, рассчитанный на 1 тыс. 500 детей, планируется сдать к началу нового учебного года. Это будет самая современная школа с двумя спортзалами, бассейном, кабинетом для занятий робототехникой, хореографической студией и учебными лабораториями. Я поделился нашим опытом строительства самой большой школы в ПФО», — написал губернатор.

Олег Мельниченко подчеркнул, что активно развивающимся микрорайонам нужны учебные заведения.

«В этом году мы планируем начать строительство еще двух школ в Пензе», — напомнил он.


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