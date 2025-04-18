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День многодетной семьи предлагается отмечать в Пензенской области в третье воскресенье сентября

15:00 | 18.04.2025 | Общество

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Пенза, 18 апреля 2025. PenzaNews. Законопроект, которым предлагается установить в Пензенской области День многодетной семьи и отмечать его в третье воскресенье сентября, внесен в Законодательное собрание региона.

День многодетной семьи предлагается отмечать в Пензенской области в третье воскресенье сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В регионе многодетными являются более 11,8 тыс. семей, в которых воспитывается 39,9 тыс. детей. Введение праздничной даты будет способствовать укреплению института семьи, сохранению традиционных семейных ценностей и пропаганде многодетности. Праздник предлагается приурочить к осеннему дню памяти святых благоверных князя Петра и святой благоверной княгини Февронии, муромских чудотворцев, покровителей семьи и брака», — говорится в пояснительной записке.

В ней добавляется, что аналогичные законодательные акты уже приняты в 14 субъектах РФ — Архангельской, Вологодской, Калининградской, Курской, Нижегородской, Саратовской, Рязанской, Курганской, Тамбовской, Тюменской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, Алтайском и Приморском краях.

«Принятие данного проекта закона не потребует дополнительных расходов из бюджета Пензенской области», — отмечается в тексте.


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