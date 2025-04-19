Суд взыскал с предпринимателя компенсацию за неправомерное использование фотографий в интернет-магазине Wildberries Общество

Пенза, 19 апреля 2025. PenzaNews. Кузнецкий районный суд Пензенской области взыскал с индивидуального предпринимателя компенсацию за неправомерное использование фотографий в интернет-магазине Wildberries.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте суда, в мае 2023 года гражданин сделал две фотографии, которые затем с его письменного согласия были размещены на маркетплейсе Ozon, а в октябре 2024 года он обнаружил, что индивидуальный предприниматель использовал его снимки в интернет-магазине Wildberries.

«В целях досудебного урегулирования спора им в адрес ИП [...] была направлена претензия с требованием прекратить нарушения интеллектуальных прав и выплатить компенсацию. Однако ответчиком претензия оставлена без ответа», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что гражданин обратился в суд, который после всестороннего изучения материалов дела удовлетворил требования истца: с индивидуального предпринимателя в пользу правообладателя взыскана компенсация за неправомерное использование фотографий в размере 10 тыс. рублей, а также расходы на оплату госпошлины в размере 4 тыс. рублей.