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Олег Денисов сдал кровь в преддверии Национального дня донора

12:13 | 19.04.2025 | Общество

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Пенза, 19 апреля 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов сдал кровь в преддверии Национального дня донора крови в России, который отмечается 20 апреля.

Олег Денисов сдал кровь в преддверии Национального дня донора

Фото: T.me/denisov_ov

«В преддверии Национального дня донора крови в 68-й раз поделился своей третьей положительной. Вместе с главврачом областного клинического центра крови Татьяной Всеволодовной Крыловой подсчитали, что с 2013 года сдал почти 40 литров крови и плазмы. Результат неплохой, но на достигнутом останавливаться не будем!» — написал Олег Денисов в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что в мае 2023 года принял решение вступить в федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

«Возможность спасти жизнь человека бесценна», — подчеркнул глава города.

«Поздравляю всех доноров крови, а также Татьяну Всеволодовну и профессиональный коллектив центра с праздником. Пусть здоровье будет крепким, а настроение — отличным!» — пожелал Олег Денисов.


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