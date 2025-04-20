Олег Мельниченко поздравил православных христиан с праздником Пасхи Общество

Пенза, 20 апреля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил православных христиан с праздником Пасхи.

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«Дорогие жители Пензенской области! Поздравляю вас со светлым праздником Воскресения Господня! Наш главный православный праздник символизирует победу жизни над смертью, очищение от всякого зла. Пасха объединяет людей вокруг вечных ценностей любви и милосердия, вселяет в сердца людей надежду и веру, вдохновляет на добрые дела. Семьи собираются за празднично накрытым столом, а дома наполняются радостью», — отметил глава региона.

«В Светлое Христово Воскресение наши особые молитвы за тех, кто сражается на СВО. Не жалея своих жизней, бойцы освобождают русскую землю и спасают миллионы людей. Мы верим в Победу, молимся за скорое возвращение домой наших защитников», — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал жителям Пензенской области крепкого здоровья, счастья, процветания, семейного согласия, мира и добра.