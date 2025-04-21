Жители Пензенской области за год прочитали более 6 тыс. книг в цифровом сервисе «Строки» Общество

Пенза, 21 апреля 2025. PenzaNews. Жители Пензенской области за год прочитали более 6 тыс. книг в цифровом сервисе «Строки», среди жанров лидируют любовные романы, фэнтези и детективы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МТС, подготовленном ко Всемирному дню книг и авторского права на основе анализа объема прочитанных книг и читательских предпочтений, проведенного совместно со «Строками».

Фото: пресс-служба МТС

«Всего за год (с марта 2024 года по март 2025 года) жители региона прочитали более 6 тыс. книг в цифровом сервисе «Строки». В среднем жители региона проводят в электронной библиотеке 1 тыс. 900 минут. Самыми популярными жанрами у жителей региона стали любовные романы, фэнтези, детективы, фантастика и современная литература. Из произведений в регионе чаще всего искали книгу «Вторая жизнь Уве» Фредрика Бакмана, фантастику китайского автора Лю Цысиня «Удержать небо» и «Королевство стужи и звездного света» Сары Маас», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что из современных авторов чаще всего пользователи «Строк» из Пензенской области выбирали книги Татьяны Устиновой, Елены Звездной и Ульяны Соболевой.

«Также в регионе популярны аудиокниги в прочтении Всеволода Кузнецова («Ведьмак»). Из русских классиков жители региона предпочитают Антона Павловича Чехова», — отмечается в тексте.