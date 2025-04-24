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Зампрокурора Пензенской области Олег Световой провел личный прием жителей Иссинского района

13:36 | 24.04.2025 | Общество

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Пенза, 24 апреля 2025. PenzaNews. Заместитель прокурора Пензенской области Олег Световой провел выездной личный прием жителей Иссинского района в минувшую среду, 23 апреля.

Зампрокурора Пензенской области Олег Световой провел личный прием жителей Иссинского района

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«На прием обратились девять граждан по вопросам некачественного состояния дорожного покрытия, отсутствия надлежащего газоснабжения, законности взимания платы за обращение с твердыми коммунальными отходами, назначения социальных и пенсионных выплат, бездействия службы судебных приставов, оказания содействия в розыске пропавшего без вести военнослужащего. По всем поступившим письменным обращениям прокурору района даны соответствующие поручения о проведении необходимых проверочных мероприятий», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что результаты рассмотрения обращений поставлены на личный контроль заместителя прокурора региона.

«Кроме того, Олег Световой провел рабочую встречу с исполняющим обязанности главы района Николаем Хрипуновым, на которой обсуждены итоги проведенного личного приема и проблемы, волнующие местных жителей», — сказано в тексте.


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