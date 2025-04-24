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В Пензе «Т Плюс» установила скамейки и урны в местах отдыха горожан

17:00 | 24.04.2025 | Общество

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Пенза, 24 апреля 2025. PenzaNews. «Т Плюс» установила скамейки и урны в местах отдыха жителей Пензы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс».

В Пензе «Т Плюс» установила скамейки и урны в местах отдыха горожан

Фото: пресс-служба филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс»

Из него следует, что адреса для установки выбрали депутаты Пензенской городской думы, ориентируясь на пожелания жителей: в итоге новые лавочки и урны появились в скверах у дизельного завода и на улице Калинина, а также на территории школы №47.

«Мы хотим, чтобы людям было хорошо и приятно жить в городе, прогуливаться здесь с детьми, поэтому вносим свой вклад в развитие его инфраструктуры. Как социально ответственная компания «Т Плюс» не только выполняет свои обязательства по теплоснабжению, но и принимает активное участие в общественной жизни Сурского края», — прокомментировал директор филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс» Игорь Кузьмичев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что это не первый социальный проект, который «Т Плюс» реализует в Пензе: в 2024 году компания приняла участие в реставрации мозаичного панно «В.И. Ленин» на улице Карпинского, годом ранее скамейки и урны были размещены в сквере Воинской доблести.

«Также благодаря энергетикам в Пензе появились несколько современных спортивно-игровых комплексов в скверах имени В.В. Тарасова, Бессмертного полка, Воинской доблести, [...] парковые качели в «Могилевском дворике», — сказано в тексте.


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