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Поезд-музей «Единство в памяти. Сила в подвиге!» посетили около 12 тыс. пензенцев

18:05 | 24.04.2025 | Общество

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Пенза, 24 апреля 2025. PenzaNews. Около 12 тыс. пензенцев посетили поезд-музей Минобороны России «Единство в памяти. Сила в подвиге!», который сделал пятичасовую остановку на железнодорожной станции Пенза-I. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Поезд-музей «Единство в памяти. Сила в подвиге!» посетили около 12 тыс. пензенцев

Фото: Pnzreg.ru

«Сегодня на станцию Пенза-I прибыл необычный поезд — агитсостав Минобороны «Единство в памяти. Сила в подвиге!». За пять часов, что он стоял в нашем городе, здесь побывали порядка 12 тыс. пензенцев», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 24 апреля.

Фото: Pnzreg.ru

Он уточнил, что в числе посетителей — юнармейцы, кадеты, курсанты артиллерийского инженерного института, ветераны СВО, представители общественных объединений Пензы.

Фото: Pnzreg.ru

«Вагоны с интерактивными экспозициями, передвижная сцена, образцы исторической военной техники и трофейной техники с СВО. Поезду-музею предстоит преодолеть 33 тыс. км, знакомя по пути жителей российских регионов с историей нашей страны. Особое внимание в экспозиции уделено Великой Отечественной войне», — отметил губернатор.

Фото: Pnzreg.ru

«Как сказал руководитель акции генерал-майор Михаил Валерьевич Баитов, это противодействие фальсификации истории. Мы никому не отдадим нашу Победу. Слишком высокую цену заплатили за нее деды и прадеды. Хорошо видны параллели с сегодняшним днем. Я уверен, что наследники победителей достойно продолжают дело своих великих предков. Победа снова будет за нами!» — добавил Олег Мельниченко.


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