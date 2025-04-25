Акция «Бессмертный полк» в Пензенской области пройдет в онлайн-формате Общество

Пенза, 25 апреля 2025. PenzaNews. Акция «Бессмертный полк» в Пензенской области в 2025 году будет проходить в онлайн-формате. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко по итогам совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Пензенской области, на котором обсуждалась подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Pnzreg.ru

«Мемориальная акция «Бессмертный полк» в этом году будет проходить в режиме онлайн — в сети интернет», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 25 апреля.

Он отметил, что в Пензенской области к 80-летию Великой Победы запланировано более 140 праздничных мероприятий.

Олег Мельниченко сообщил, что в Пензе 9 мая пройдет парад у монумента воинской и трудовой славы, состоится авиашоу с участием пензенских пилотов.

«Вечером запланирован праздничный салют — напротив «Ростка», на Ласточкиной горе, в Терновке, в микрорайонах Арбеково и «Город Спутник». Главам районных администраций настойчиво рекомендую организовать салюты в райцентрах, чтобы создать их жителям праздничное настроение. По всей области пройдут концерты, спортивные соревнования, возложения цветов к мемориалам», — написал губернатор.

«День Победы — наш общий, по-настоящему всенародный праздник», — подчеркнул он.

Олег Мельниченко проинформировал, что охрану порядка будут осуществлять около 1,5 тыс. сотрудников полиции и около 500 представителей общественных объединений.

«Также планируется привлечение сил и средств управления Росгвардии. По моему поручению сформируют рейдовые группы, куда войдет максимальное количество работников ЧОП, представителей народных дружин и бойцов отряда содействия полиции «Тигр», — добавил глава региона.