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День многодетной семьи будет ежегодно отмечаться в Пензенской области в третье воскресенье сентября

16:30 | 25.04.2025 | Общество

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Пенза, 25 апреля 2025. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области в ходе 27-й очередной сессии единогласно приняли законопроект «Об установлении Дня многодетной семьи Пензенской области», который внес губернатор Олег Мельниченко.

День многодетной семьи будет ежегодно отмечаться в Пензенской области в третье воскресенье сентября

Фото: Pnzreg.ru

«Установить в Пензенской области День многодетной семьи и отмечать его в третье воскресенье сентября», — сказано в документе.

Дата приурочена к осеннему дню памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака.

Как указано в сообщении, размещенном на сайте регионального парламента, введение праздника будет способствовать укреплению института семьи, сохранению традиционных семейных ценностей и пропаганде многодетности.

Отмечается, что аналогичные законодательные акты уже приняты в 14 регионах: Архангельской, Вологодской, Калининградской, Курской, Нижегородской, Саратовской, Рязанской, Курганской, Тамбовской, Тюменской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, Алтайском и Приморском краях.

В Пензенской области многодетными являются более 11,8 тыс. семей.


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