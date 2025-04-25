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В Пензенской области продлили действие льготы по транспортному налогу для участников СВО

17:25 | 25.04.2025 | Общество

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Пенза, 25 апреля 2025. PenzaNews. Действие льготы для участников специальной военной операции из Пензенской области, которая освобождает их от уплаты транспортного налога, продлено на налоговый период 2025 года. Соответствующие изменения внесены в закон «О транспортном налоге в Пензенской области» в ходе 27-й очередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в пятницу, 25 апреля.

В Пензенской области продлили действие льготы по транспортному налогу для участников СВО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте регионального парламента, в настоящие время участники специальной военной операции освобождены от уплаты транспортного налога за налоговые периоды 2021–2024 годов. Налоговая льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика.

Внесенные изменения продлевают данную меру поддержки на налоговый период 2025 года.

К льготополучателям относятся граждане Российской Федерации, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции в 2025 году, призванные на военную службу по мобилизации, поступившие в добровольческие формирования, а также лица, проходящие службу по контракту, в войсках национальной гвардии РФ и в Следственном комитете России.


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