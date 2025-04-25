В Пензенской области продлили действие льготы по транспортному налогу для участников СВО Общество

Пенза, 25 апреля 2025. PenzaNews. Действие льготы для участников специальной военной операции из Пензенской области, которая освобождает их от уплаты транспортного налога, продлено на налоговый период 2025 года. Соответствующие изменения внесены в закон «О транспортном налоге в Пензенской области» в ходе 27-й очередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в пятницу, 25 апреля.

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Как сообщается на сайте регионального парламента, в настоящие время участники специальной военной операции освобождены от уплаты транспортного налога за налоговые периоды 2021–2024 годов. Налоговая льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика.

Внесенные изменения продлевают данную меру поддержки на налоговый период 2025 года.

К льготополучателям относятся граждане Российской Федерации, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции в 2025 году, призванные на военную службу по мобилизации, поступившие в добровольческие формирования, а также лица, проходящие службу по контракту, в войсках национальной гвардии РФ и в Следственном комитете России.