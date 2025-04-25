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В Пензенской области расширены категории участников СВО, имеющих право на региональные меры поддержки

17:58 | 25.04.2025 | Общество

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Пенза, 25 апреля 2025. PenzaNews. Депутаты Заксобрания Пензенской области в ходе 27-й очередной сессии внесли в законодательство изменения, которые расширяют категории участников специальной военной операции, имеющих право на региональные меры поддержки.

В Пензенской области расширены категории участников СВО, имеющих право на региональные меры поддержки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Перечень дополнен лицами, принимавшими в соответствии с решениями органов государственной власти Донецкой народной республики и Луганской народной республики участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов Донецкой и Луганской народных республик в ходе СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года.

На членов семей ополченцев будут распространены выплаты, указанные в законе «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области», среди которых компенсация оплаты жилья, проезда в городском и межмуниципальном транспорте, единовременная материальная помощь.

Кроме того, предусматривается компенсация в размере фактически произведенных расходов на обучение по программам среднего профессионального образования, обеспечение питанием лиц, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях за счет средств регионального бюджета и по очной форме в техникумах, колледжах и училищах, организация отдыха и оздоровления детей.

Также будут действовать меры поддержки по предоставлению возможности занятий физкультурой и физической подготовкой бесплатно либо на льготных условиях в спортивных учреждениях и организациях региона, сообщается на сайте Законодательного собрания Пензенской области.


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