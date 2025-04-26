Пенза присоединилась ко всероссийскому субботнику Общество

Пенза, 26 апреля 2025. PenzaNews. Пенза присоединилась ко всероссийскому субботнику, который проходит по всей стране 26 апреля при поддержке Минстроя России.

Фото: T.me/denisov_ov

«Основное внимание сегодня уделили общественным пространствам, благоустроенным по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», — написал глава Пензы Олег Денисов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что также была организована уборка территорий, которые участвуют во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства; оно продлится до 12 июня.

«Территория, которую выберут пензенцы, преобразится уже в 2026 году благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни», — пояснил глава города.

По словам Олега Денисова, на набережной реки Суры, в скверах имени Тарасова, «Могилевский дворик» и Дружбы дежурили волонтеры, которые рассказывали жителям о предлагаемых проектах благоустройства и помогали пройти процедуру онлайн-голосования на единой цифровой платформе.

«Спасибо всем, кто помог сделать город еще уютнее!» — поблагодарил глава Пензы.