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Пенза присоединилась ко всероссийскому субботнику

13:42 | 26.04.2025 | Общество

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Пенза, 26 апреля 2025. PenzaNews. Пенза присоединилась ко всероссийскому субботнику, который проходит по всей стране 26 апреля при поддержке Минстроя России.

Пенза присоединилась ко всероссийскому субботнику

Фото: T.me/denisov_ov

«Основное внимание сегодня уделили общественным пространствам, благоустроенным по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», — написал глава Пензы Олег Денисов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что также была организована уборка территорий, которые участвуют во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства; оно продлится до 12 июня.

«Территория, которую выберут пензенцы, преобразится уже в 2026 году благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни», — пояснил глава города.

По словам Олега Денисова, на набережной реки Суры, в скверах имени Тарасова, «Могилевский дворик» и Дружбы дежурили волонтеры, которые рассказывали жителям о предлагаемых проектах благоустройства и помогали пройти процедуру онлайн-голосования на единой цифровой платформе.

«Спасибо всем, кто помог сделать город еще уютнее!» — поблагодарил глава Пензы.


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