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Олег Мельниченко поздравил пензенцев с Днем российского парламентаризма

09:20 | 27.04.2025 | Общество

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Пенза, 27 апреля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем российского парламентаризма.

Олег Мельниченко поздравил пензенцев с Днем российского парламентаризма. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Законодательная власть играет основополагающую роль в жизни государства и общества, представительные органы являются инструментом принятия ключевых решений, важных для развития территорий. Депутаты всех уровней помогают избирателям реализовывать законотворческие инициативы, направленные на совершенствование существующих и разработку новых норм права. Законодательная база служит основой для достижений в экономике и социальной сфере, является залогом обеспечения равных условий для всех граждан нашей страны», — отметил глава региона.

Олег Мельниченко добавил, что «в условиях новых вызовов особенно важно реагировать на них быстро и грамотно, принимая актуальные правовые акты».

«Эта работа ведется на всех уровнях законодательной власти», — констатировал он.

Губернатор пожелал парламентариям Пензенской области, а также всем избирателям крепкого здоровья, благополучия, успехов в трудах и начинаниях.


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