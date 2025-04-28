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Зампрокурора Пензенской области Олег Световой провел личный прием жителей Бековского района

14:29 | 28.04.2025 | Общество

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Пенза, 28 апреля 2025. PenzaNews. Заместитель прокурора Пензенской области Олег Световой провел выездной личный прием жителей Бековского района в понедельник, 28 апреля.

Зампрокурора Пензенской области Олег Световой провел личный прием жителей Бековского района

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Заявители подняли вопросы о ненадлежащем уличном освещении и благоустройстве территории, бездействии органов местного самоуправления в сфере муниципального земельного контроля. Ряд граждан выразили несогласие с принятыми правоохранительными органами процессуальными решениями по материалам доследственных проверок», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что по всем поступившим письменным обращениям прокурору района даны соответствующие поручения о проведении необходимых проверочных мероприятий.

«Результаты рассмотрения обращений поставлены на личный контроль заместителя прокурора области», — сказано в тексте.


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