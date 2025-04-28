В Пензе сотрудники Росгвардии помогли дезориентированному пенсионеру вернуться домой Общество

Пенза, 28 апреля 2025. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области помогли дезориентированному в пространстве 74-летнему мужчине вернуться домой.

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«Ориентировка на пожилого человека поступила росгвардейцам от дежурного УМВД России по городу Пензе. Растерянного мужчину в возрасте, стоящего на остановке, заметила проходящая мимо девушка и сообщила об этом правоохранителям. Бойцы Росгвардии тут же приступили к поискам, через непродолжительное время пенсионера удалось идентифицировать по приметам», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что мужчина находился на остановке, несвязно разговаривал и не смог вспомнить адрес своего места жительства.

«Правоохранители успокоили пожилого мужчину, удостоверились, что он не нуждается в медицинской помощи, и отвезли в отдел полиции для установления места жительства», — сказали в пресс-службе.