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Олег Мельниченко поздравил работников пожарной охраны с профессиональным праздником

09:05 | 30.04.2025 | Общество

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Пенза, 30 апреля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников и ветеранов пожарной охраны с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил работников пожарной охраны с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вы избрали благородное служение Отечеству. Ежедневно, рискуя собственной жизнью, защищаете от огненной стихии жителей региона и стратегически важные объекты Пензенской области. Вы готовы отправиться туда, где нужна ваша помощь, работаете на приграничных территориях, обеспечивая прикрытие населенных пунктов, транспортных узлов, промышленных предприятий. Ежегодно только в Пензенской области ликвидируется свыше тысячи возгораний. На вашем счету сотни спасенных жизней. Вы несете круглосуточные дежурства, занимаетесь важной просветительской и профилактической работой среди населения», — отметил глава региона.

«Выражаю искреннюю признательность сотрудникам пожарной охраны Пензенской области за добросовестный труд, мужество и героизм, а ветеранам — за опыт и славные традиции, которые передаются из поколения в поколение», — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал пожарным крепкого здоровья, благополучия, успехов и всего самого доброго.


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