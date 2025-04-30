В Пензе с 1 мая будет изменена схема движения маршруток №40 Общество

Пенза, 30 апреля 2025. PenzaNews. Схема движения маршруток №40 в Пензе будет изменена с 1 мая с целью улучшения транспортного обслуживания жителей микрорайона «Лугометрия». Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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«По информации ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», автобусы малого класса вместимости №40 будут следовать по улицам Новоселов, Черничной, проезду Яшиной, улицам Яшиной, Генерала Глазунова и далее по маршруту в прямом и обратном направлении. Предусмотрена посадка и высадка пассажиров на остановках «Улица Ежевичная», «Улица Яшиной», «Храм преподобного Вениамина», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что транспорт будет курсировать до 20.40.

«При движении от остановки «Стадион «Пенза» в расписание добавят рейсы в 19.20, 20.00, 20.40, от остановки «Поселок Нефтяник» — в 19.20, 19.50, 20.30», — добавляется в сообщении.