12:07:34 Среда, 30 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе с 1 мая будет изменена схема движения маршруток №40

11:18 | 30.04.2025 | Общество

Печать

Пенза, 30 апреля 2025. PenzaNews. Схема движения маршруток №40 в Пензе будет изменена с 1 мая с целью улучшения транспортного обслуживания жителей микрорайона «Лугометрия». Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В Пензе с 1 мая будет изменена схема движения маршруток №40. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По информации ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», автобусы малого класса вместимости №40 будут следовать по улицам Новоселов, Черничной, проезду Яшиной, улицам Яшиной, Генерала Глазунова и далее по маршруту в прямом и обратном направлении. Предусмотрена посадка и высадка пассажиров на остановках «Улица Ежевичная», «Улица Яшиной», «Храм преподобного Вениамина», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что транспорт будет курсировать до 20.40.

«При движении от остановки «Стадион «Пенза» в расписание добавят рейсы в 19.20, 20.00, 20.40, от остановки «Поселок Нефтяник» — в 19.20, 19.50, 20.30», — добавляется в сообщении.


Читайте также
Житель Кузнецка лишился около 730 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях Жительница Каменского района лишилась около 1,4 млн. рублей, поверив телефонному мошеннику
До двух лет лишения свободы грозит жительнице Неверкинского района, забравшей чужие деньги из лотка банкомата В Пензе столкнулись две иномарки, пострадала девушка
В Пензе сотрудники Росгвардии помогли дезориентированному пенсионеру вернуться домой Полиция разыскивает водителя, который сбил пешехода на улице Рахманинова в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама