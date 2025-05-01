Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Праздником весны и труда Общество

Пенза, 1 мая 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Праздником весны и труда.

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«В первый майский день мы чествуем всех, кто трудится на благо Пензенской земли и нашей великой страны. Наш регион добился немалых успехов во многих отраслях экономики. Динамично развиваются промышленность и наукоемкие технологии. Растут показатели в сельском хозяйстве. Строятся и обновляются школы, медицинские учреждения, дома культуры. Создаются условия для занятий спортом в городе и на селе. Возводятся новые дома для востребованных специалистов», — отметил глава региона.

«В основу успехов Пензенской области заложен добросовестный труд каждого жителя региона, ваш патриотизм и чувство причастности к судьбе родного края», — подчеркнул он.

Олег Мельниченко пожелал жителям Пензенской области крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях и достижения поставленных целей.