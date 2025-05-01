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Денис Соболев поздравил жителей Пензы с Праздником весны и труда

10:37 | 01.05.2025 | Общество

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Пенза, 1 мая 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил жителей областного центра с Праздником весны и труда.

Денис Соболев поздравил жителей Пензы с Праздником весны и труда

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с Праздником весны и труда! Сегодня мы чествуем тех, кто своим каждодневным трудом создает завтрашний день, способствуя развитию и процветанию родного города, региона и страны», — отметил он.

По словам спикера гордумы, этот праздник — отличный повод сказать спасибо всем жителям Пензы за их неравнодушие и любовь к родному краю.

«Отдельные слова благодарности я адресую старшему поколению пензенцев, тем, кто, преодолев тяготы сурового времени, внес вклад в приближение Победы советского народа над фашистскими захватчиками, и тем, кто восстанавливал страну из руин. И я верю, что, опираясь на их опыт, совместными усилиями и сплоченной работой мы справимся с любыми задачами, сделав наш город еще лучше, краше и комфортнее», — подчеркнул он.

«От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, большого счастья, неиссякаемой энергии, всегда мирного неба над головой и новых успехов в труде на благо малой родины и родного Отечества! С Первомаем!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба гордумы.


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