В Пензе открыта стела в честь работников завода «ЗИФ», погибших в годы Великой Отечественной войны Общество

Пенза, 1 мая 2025. PenzaNews. Стела в честь работников завода имени Фрунзе, погибших в годы Великой Отечественной войны, торжественно открыта в Пензе 1 мая.

Фото: Penza-gorod.ru

В церемонии приняли участие представители власти, общественных организаций, а также ветераны завода и рядовые жители областного центра.

Фото: Penza-gorod.ru

«ЗИФ» был флагманом пензенской оборонной промышленности, внес значительный вклад в Великую Победу, обеспечивая производство военных изделий. Он объединял большой коллектив, на фронт ушли более 5 тыс. работников предприятия», — сказал глава Пензы Олег Денисов.

Фото: Penza-gorod.ru

«В прошлом году мы обещали ветеранам «ЗИФа», что к 80-летию Победы восстановим стелу с именами героев-зифовцев. Слово сдержали. Со временем, по мере поступления новой информации, список планируем дополнять», — добавил он.

Мероприятие завершилось возложением цветов.

Фото: Penza-gorod.ru

Как отмечается на сайте администрации Пензы, стела рабочим завода «ЗИФ» стала точной копией прежнего памятного знака, который не подлежит восстановлению.

Рядом с ней установили две реконструированные гаубицы.

Фото: Penza-gorod.ru

Одна из них раньше располагалась на территории завода имени Фрунзе, другая — около музея «ЗИФа».