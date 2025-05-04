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В Вадинске начат ремонт моста через реку Вад

11:03 | 04.05.2025 | Общество

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Пенза, 4 мая 2025. PenzaNews. Рабочие приступили к ремонту моста через реку Вад на автодороге «Кувак-Никольское — Вадинск — Земетчино» в Пензенской области.

В Вадинске начат ремонт моста через реку Вад

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«Мост находится в селе Вадинск. [...] Дорога входит в опорную региональную дорожную сеть Пензенской области», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона.

В нем уточняется, что искусственное сооружение протяженностью 76,8 метра было построено в 1970-е годы.

«В ремонтные мероприятия мост включен по причине ненормативного состояния элементов», — поясняется в тексте.

Из него следует, что до декабря текущего года будут, в частности, отремонтированы балки пролетного строения, выполнено устройство гидроизоляции, водоотводных сооружений, осуществлено переустроено сопряжение моста с подходами к нему, отремонтированы тротуары и проезжая часть, заменено перильное ограждение.


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