В Пензенской области за три дня на дорогах задержан 51 нетрезвый водитель Общество

Пенза, 5 мая 2025. PenzaNews. 51 водитель задержан за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных в Пензенской области со 2 по 4 мая. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

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«Со 2 по 4 мая 2025 года на территории региона проведено профилактическое мероприятие, [...] во время которого сотрудники Госавтоинспекции проконтролировали водителей транспортных средств на наличие признаков опьянения. От управления транспортными средствами отстранен 51 водитель», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 45 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.