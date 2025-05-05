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В Пензенской области за три дня на дорогах задержан 51 нетрезвый водитель

11:45 | 05.05.2025 | Общество

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Пенза, 5 мая 2025. PenzaNews. 51 водитель задержан за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных в Пензенской области со 2 по 4 мая. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

В Пензенской области за три дня на дорогах задержан 51 нетрезвый водитель. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Со 2 по 4 мая 2025 года на территории региона проведено профилактическое мероприятие, [...] во время которого сотрудники Госавтоинспекции проконтролировали водителей транспортных средств на наличие признаков опьянения. От управления транспортными средствами отстранен 51 водитель», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 45 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.


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