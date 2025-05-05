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Пензу украсят около 300 тыс. цветов

18:00 | 05.05.2025 | Общество

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Пенза, 5 мая 2025. PenzaNews. Около 300 тыс. цветов украсят городские территории. Об этом сообщил глава Пензы Олег Денисов.

Пензу украсят около 300 тыс. цветов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Активно оформляем клумбы в городе. Особое внимание уделяем участкам, где пройдут торжества к 80-летию Великой Победы. Однолетние растения высадили у памятника трудовой и воинской славы пензенцев, в скверах «Проводы» и «Пионерский». На очереди зеленые зоны во всех районах Пензы. В целом городские территории украсят около 300 тыс. цветов. Примечательно, что из них 20 тыс. — многолетники», — написал он в своем Telegram-канале в понедельник, 5 мая.

По словам Олега Денисова, было решено вернуться к практике прошлых лет: цветники с многолетними растениями появятся на кольцевых развязках в районе улицы Карпинского, 50, на проспектах Строителей и Победы, а также на разделительной полосе улицы 8 Марта.

«Здесь будут астры, пионы и флоксы, можжевельник, шиповник, барбарис, дерен и спирея», — уточнил глава города.

«Хочу отметить, что цвести они будут в разное время — с конца июня по сентябрь», — добавил Олег Денисов.


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