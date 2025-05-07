Олег Мельниченко поздравил работников связи с профессиональным праздником Общество

Пенза, 7 мая 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников всех отраслей связи с профессиональным праздником.

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«Ровно 130 лет назад, 7 мая 1895 года, выдающийся русский физик и изобретатель Александр Попов представил научному сообществу первую в мире систему радиосвязи. Она открыла новую информационную эру, положила начало современным системам телекоммуникаций», — отметил глава региона.

«В Пензенской области представители отрасли вносят большой вклад в развитие радио- и телевещания, почтовой, мобильной и интернет-связи. Профессионально и добросовестно выполняют свою работу, обеспечивая население Пензенской области надежной и качественной связью, сокращая расстояния между людьми», — подчеркнул он.

Олег Мельниченко пожелал работникам связи благополучия, процветания, успехов и новых свершений на благо региона и всей России.