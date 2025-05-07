В Наровчате зажжен вечный огонь у мемориала, посвященного участникам Великой Отечественной войны Общество

Пенза, 7 мая 2025. PenzaNews. Торжественная церемония зажжения вечного огня в рамках всероссийской акции «Храним огонь Победы» состоялась у мемориала, посвященного участникам Великой Отечественной войны, в Наровчате Пензенской области в минувший вторник, 6 мая.

Фото: Pnzreg.ru

В мероприятии приняли участие губернатор Олег Мельниченко, представители трудовых коллективов, юнармейцы, кадеты и ветераны боевых действий.

«По поручению президента и при поддержке партии «Единая Россия» идет масштабная газификация нашей страны. К 80-летию Великой Победы «Газпром» реализует всероссийскую акцию «Храним огонь Победы». Ее главным моментом стало одновременное зажжение [...] 80 вечных огней в разных регионах России. Горжусь, что в этот почетный список попал Наровчат, где к сетевому газу подключили мемориал, посвященный участникам Великой Отечественной войны», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что из Наровчата на фронт было призвано почти 8,5 тыс. человек, из них домой не вернулись более 3 тысяч.

«Имена 12 местных уроженцев, ставших Героями Советского Союза, выбиты на памятнике, у подножия которого запылал вечный огонь. Зажигали его наровчатцы — внучка ветерана Великой Отечественной войны, юнармеец и боец СВО. Все они — достойные наследники поколения победителей», — подчеркнул губернатор.

«Вместе с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» Игорем Николаевичем Борисовым возложили цветы к мемориалу. Хранить память о наших фронтовиках и передавать ее новым поколениям — наш священный долг», — добавил Олег Мельниченко.