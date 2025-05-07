«Ростелеком» организовал в Пензе показ первого эпизода сериала «Рослый» Общество

Пенза, 7 мая 2025. PenzaNews. «Ростелеком» организовал в Пензе показ первого эпизода четырехсерийного военно-исторического сериала «Рослый». Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

В нем уточняется, что мероприятие, приуроченное к 80-летию Великой Победы, состоялось в краеведческом музее 6 мая — на следующий день после официальной премьеры картины в видеосервисе Wink, зрителями показа стали журналисты, члены профсоюзных организаций, представители школьных медиацентров, преподаватели и студенты ПГУ.

«Кинолента посвящена жизненному пути боевого генерала, Героя Советского Союза Ивана Павловича Рослого. Он сыграл ключевую роль в советско-финской кампании, сумев успешно преодолеть оборонительную систему врага. Это стало решающим фактором победы Красной армии. Во времена Великой Отечественной войны командир проявил себя блестящим полководцем, выводя войска из опасных окружений, участвуя в обороне Кавказа и наступлении на Берлин», — сказано в пресс-релизе.

Роль генерала Ивана Рослого сыграл актер Кирилл Зайцев. До начала показа зрители увидели его видеообращение, записанное специально для пензенцев.

«Честно говоря, когда я приступал к работе над фильмом, мне было незнакомо имя генерала Рослого. Но заслуги этого боевого командира перед страной оказались поистине велики. Для меня было большой честью сыграть образ Ивана Павловича», — сказал Кирилл Зайцев.

Директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков отметил, что Wink уже несколько лет занимается производством собственных фильмов и сериалов.

«Специально к юбилейной дате Победы в видеосервисе появилась лента о боевом генерале Иване Рослом. Для консультаций привлекались историки и действующие военнослужащие, чтобы как можно точнее передать атмосферу фронтовой эпохи и сделать боевые сцены реалистичными. Гости нашего мероприятия получили возможность одними из первых увидеть киносериал на большом экране», — прокомментировал Василий Русаков, слова которого приводятся в пресс-релизе.