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Олег Мельниченко вручил награды отличившимся жителям Пензенской области

17:35 | 07.05.2025 | Общество

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Пенза, 7 мая 2025. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко вручил отличившимся жителям Пензенской области государственные, ведомственные и региональные награды в ходе торжественного мероприятия, которое состоялось в органном зале филармонии в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Олег Мельниченко вручил награды отличившимся жителям Пензенской области

Фото: T.me/omelnichenko

«Пензенцы всегда были и остаются большими тружениками, которые не жалеют сил, служа Родине. В канун 80-летия нашей Великой Победы вручил землякам государственные, ведомственные и региональные награды. Ими отмечены более 120 человек разных профессий. Это те, кто в тылу ковал Победу в Великой Отечественной войне, кто сейчас сражается с фашистской нечистью на фронтах СВО, кто отправляет гуманитарные грузы и поддерживает наших бойцов и жителей новых российских регионов, кто укрепляет обороноспособность страны на заводах, развивает социальную сферу, здравоохранение и образование, кто налаживает мирную жизнь в подшефных районах Запорожской области», — написал глава региона в своем Telegram-канале в среду, 7 мая.

«9 Мая олицетворяет миссию нашего народа — не допустить расползания по земле нацистской заразы. Только вместе мы сможем добиться нашей новой общей победы!» — подчеркнул Олег Мельниченко.


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