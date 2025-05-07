02:13:55 Четверг, 8 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе прошла презентация региональной энциклопедии Великой Отечественной войны

18:26 | 07.05.2025 | Общество

Печать

Пенза, 7 мая 2025. PenzaNews. Презентация книги «Энциклопедия Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Пензенская область», изданной тиражом 1 тыс. экземпляров, состоялась в органном зале филармонии в преддверии 80-летия Победы.

В Пензе прошла презентация региональной энциклопедии Великой Отечественной войны

Фото: Pnzreg.ru

Книга, главным редактором которой стал губернатор Олег Мельниченко, содержит сведения о жизни Пензы и Пензенской области в военное время, о Героях Советского Союза, полных кавалерах ордена Славы, военных деятелях, простых солдатах и воинских частях, сформированных в регионе.

В книге 1 тыс. 125 статей более 130 авторов.

«Это первая региональная энциклопедия Великой Отечественной войны в Российской Федерации», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«40% материалов здесь содержится, которые никогда еще не публиковались и с ними никто не мог ознакомиться», — отметил он.

Над созданием книги трудился коллектив пензенских ученых, краеведов и общественных деятелей.

«Работу вели с 2023 года. Любая энциклопедия — это сложное издание, для которого нужно собирать информацию по крупицам, в архивах. У нас все получилось», — констатировал Олег Мельниченко, поблагодарив авторов.

За особый вклад в создание энциклопедии 14 человек удостоены региональных наград. В их числе — почетный работник высшего профессионального образования РФ Алексей Казаков, который стал инициатором создания книги, сообщает пресс-служба облправительства.


Читайте также
В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который пытался уйти из ресторана, не оплатив счет Жительница Пензы перевела на «безопасный счет» более 600 тыс. рублей
В отношении жителя Сердобска, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело Жителю Пензы, ударившему полицейского ногой, назначен штраф в 100 тыс. рублей
Жительница Пензы лишилась около 1,1 млн. рублей, поверив телефонным мошенникам В Пензе водитель легковушки сбил женщину
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама