Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем Победы Общество

Пенза, 9 мая 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем Победы.

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«Дорогие земляки! От всего сердца поздравляю всех жителей Пензенской области с Днем Победы! Восемьдесят лет назад, 9 мая 1945 года, победой Красной армии и многонационального советского народа завершилась Великая Отечественная война. Это священный для России праздник, символ нашей свободы и независимости, завоеванной ценой неисчислимых жертв и суровых испытаний», — подчеркнул глава региона.

«Мы передаем из поколения в поколение память о великой радости 9 Мая, о цене победы над нацизмом, о мужестве и стойкости сыновей и дочерей нашей Родины — героев войны и тружеников тыла. Отдаем дань уважения ветеранам. Гордимся нашим народом-победителем и нашей свободной страной», — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал жителям Пензенской области крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях и мирного неба над головой.