18:27:07 Пятница, 9 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе прошла презентация памятного альбома, посвященного ветеранам Великой Отечественной войны – сотрудникам пензенской милиции

09:42 | 09.05.2025 | Общество

Печать

Пенза, 9 мая 2025. PenzaNews. Презентация памятного альбома, посвященного ветеранам Великой Отечественной войны – сотрудникам пензенской милиции, состоялась в управлении МВД России по Пензенской области.

В Пензе прошла презентация памятного альбома, посвященного ветеранам Великой Отечественной войны – сотрудникам пензенской милиции

Фото: 58.мвд.рф

Как сообщает пресс-служба ведомства, в мероприятии приняли участие действующие сотрудники органов внутренних дел, ветераны службы и кадеты полицейского класса.

Альбом представляет собой сборник биографий, фотографий и личных историй сотрудников пензенской милиции, участвовавших в Великой Отечественной войне.

«Этот альбом — дань уважения тем, кто защищал нашу Родину и обеспечивал правопорядок в послевоенные годы. Их подвиг и самоотверженная служба навсегда останутся в нашей памяти», — подчеркнул начальник УМВД России по Пензенской области Павел Гаврилин.

В завершение мероприятия для кадетов провели экскурсию по музею регионального УМВД, где представлена экспозиция, посвященная подвигам ветеранов пензенской милиции.


Читайте также
До двух лет лишения свободы грозит жителю Кузнецка, который оставил себе найденный кошелек с деньгами Пензенец поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился 600 тыс. рублей
В Пензенской области создан совет при губернаторе по развитию информационного общества Житель Пачелмы осужден за мошенничество при получении субсидии на развитие бизнеса
В Пензе женщина похитила телевизор и микроволновую печь из арендуемой квартиры Пензенец лишился около 500 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама