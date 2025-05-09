В Пензе прошла презентация памятного альбома, посвященного ветеранам Великой Отечественной войны – сотрудникам пензенской милиции Общество

Пенза, 9 мая 2025. PenzaNews. Презентация памятного альбома, посвященного ветеранам Великой Отечественной войны – сотрудникам пензенской милиции, состоялась в управлении МВД России по Пензенской области.

Фото: 58.мвд.рф

Как сообщает пресс-служба ведомства, в мероприятии приняли участие действующие сотрудники органов внутренних дел, ветераны службы и кадеты полицейского класса.

Альбом представляет собой сборник биографий, фотографий и личных историй сотрудников пензенской милиции, участвовавших в Великой Отечественной войне.

«Этот альбом — дань уважения тем, кто защищал нашу Родину и обеспечивал правопорядок в послевоенные годы. Их подвиг и самоотверженная служба навсегда останутся в нашей памяти», — подчеркнул начальник УМВД России по Пензенской области Павел Гаврилин.

В завершение мероприятия для кадетов провели экскурсию по музею регионального УМВД, где представлена экспозиция, посвященная подвигам ветеранов пензенской милиции.