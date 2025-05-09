Денис Соболев поздравил жителей Пензы с Днем Победы Общество

Пенза, 9 мая 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил жителей областного центра с Днем Победы.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Этот праздник объединяет все поколения граждан нашей бескрайней страны. Каждая семья проводила на фронт своего защитника, и, к сожалению, многие из них не дождались родных домой. Проявляя мужество и храбрость, наши деды и прадеды в кровопролитных сражениях били врагов. Женщины, дети и старики, невзирая на голод и холод, работали в поле, трудились на заводах и фабриках, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. И они защитили нашу страну от фашизма. Мы гордимся вкладом пензенцев в Великую Победу и всегда с благодарностью будем помнить о подвиге героев-освободителей, сокрушивших врагов и отстоявших от захватчиков родную землю», — подчеркнул спикер гордумы.

«И сегодня, верные заветам предков, наши бойцы в зоне СВО продолжают их славное дело, защищая границы родного государства и своих сограждан от нацистской угрозы. И мы уверены, что победа вновь будет за нами!» — добавил он.

Денис Соболев пожелал жителям Пензы крепкого здоровья, счастья, успехов во всех делах и мирного неба над головой.